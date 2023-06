Calciomercato Inter, Gosens sempre più vicino al ritorno in Germania | I dettagli

Continua la trattativa fra Inter e Union Berlino per il ritorno di Robin Gosens in patria, questo è quanto riportato dall’edizione tedesca di Sky Sport. I nerazzurri sono pronti a portare altro denaro utile che servirà per fare mercato puntando a ricavare una cifra vicina ai 40 milioni di euro, sia per lui che per Brozovic, sempre più lontano da Milano.

Calciomercato Inter, si pensa già al sostituto di Gosens | I nomi

I tedeschi forti di un accordo col giocatore, potrebbero accelerare l’operazione andando a chiuderla con Marotta e Ausilio, che potrebbero aprire ad un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro. I nerazzurri tengono poi aperte tutte le ipotesi per la fascia, da Parisi fino ad arrivare a Spinazzola e Lazzari(che gioca a destra ma con Inzaghi che lo rivorrebbe con sè).