Calciomercato Inter, Handanovic non convince: tre nomi per gennaio

L’ Inter starebbe pensando di acquistare un nuovo portiere già nella prossima sessione di calciomercato

Nell’ultima partita giocata contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini, la difesa nerazzurra ha preso altri due gol. Con quelle incassate ieri, salgono a quota 7 le reti subite dall’Inter in questo avvio di stagione. Troppe per una squadra che deve difendere il titolo di “Campione d’Italia”. L’indiziato numero uno di questo avvio poco brillante della retroguardia interista è Samir Handanovic. Lo sloveno, infatti, non sembra garantire più le garanzie di un tempo. E per questo Marotta si starebbe guardando attorno per tentare di trovare una buona alternativa low cost all’attuale numero uno.

Tre ipotesi per il dopo Handanovic

I nomi che l’amministratore delegato dell’Inter sta valutando in vista del calciomercato di gennaio sono: Onana dell’Ajax, Bernd Leto dell’Arsenal e Dragowski della Fiorentina. Il numero uno dei Lancieri olandesi, si libererà a parametro 0 a giugno 2022, visto che ancora non ha rinnovato il contratto che lo lega all’Ajax. Il tedesco Leto, invece, con i Gunners non sta vivendo un periodo idilliaco. Attualmente non è titolare e potrebbe prendere in seria considerazione un’offerta dell’Inter, qualora dovesse arrivare. Infine, allo stato attuale, qualsiasi trattativa con la Viola per il polacco, appare al momento più una suggestione che un’ipotesi.