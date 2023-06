Calciomercato Inter, i nerazzurri non mollano il difensore del Chelsea

Le strade di Chelsea e Inter continuano ad intersecarsi per quanto riguarda il Calciomercato. Dopo che la trattativa per Koulibaly è sfumata, con quest’ultimo che probabilmente accetterà di trasferirsi in Arabia Saudita, i nerazzurri non mollano Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea classe 1999. La partenza dell’ex Napoli, però, potrebbe complicare la trattativa, dato il buco lasciato nel reparto difensivo.

Calciomercato Inter, continuano i contatti con Chalobah

I due club starebbero trattando, ma per ora manca l’accordo: si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, con i Blues che avrebbero il diritto di controriscatto. Questo elemento rappresenterebbe il motivo per cui la trattativa per ora è in stallo. Continuano però i contatti con gli agenti di Chalobah, che tra l’altro questa settimana è stato visto a Milano in veste da turista.