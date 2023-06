Calciomercato Juventus, incontro col Sassuolo per Frattesi | Sorpasso all’Inter?

La Juventus prova a sorpassare l’Inter per Davide Frattesi. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, il direttore sportivo dei bianconeri Giovanni Manna, in attesa di Giuntoli, sta infatti incontrando in questi minuti il Sassuolo per prova a intavolare la trattativa per portare il calciatore romano a Torino.

Calciomercato Juventus, inserimento per Frattesi: i dettagli

All’Incontro è presente il ds del Sassuolo Carnevali, che aspetta di conoscere le prossime mosse bianconere, forte già di un accordo preso con l’Inter. I bianconeri, per provare a sorpassare Ausilio e Marotta, sono pronti a offrire il cartellino di De Winter, calciatore della Juventus, che al club di Squinzi piace tanto.