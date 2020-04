Calciomercato Inter Icardi: il futuro è al PSG

Icardi resta al PSG – Clamorosa indiscrezione del Corriere dello Sport, Icardi resta al Paris Saint Germain, il club francese avrebbe deciso di versare all’Inter i 70 milioni di euro pattuiti per il riscatto. Una decisione in parte in attesa che potrebbe significare addio al Psg di Tuchel, in rotta con Icardi. L’argentino sembrava flirtare con la Juventus e nel mirino del Milan, questa ultima indiscrezione mescola le carte in tavola e rischia di rivoluzionare il mercato attaccanti.

Calciomercato Inter Icardi sfoglia la margherita

Resta da capire se esiste o meno la clausola secondo la quale Icardi ‘potrebbe’ rifiutare la permanenza al Paris Saint Germain. Secondo quanto filtrato dall’entourage del centravanti una clausola esistente, ma l’Inter smentisce. Icardi, futuro in Ligue 1?