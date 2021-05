Calciomercato Inter

A fine stagione la società nerazzurra dovrà lavorare seriamente e intensamente per rifornire Antonio Conte degli uomini giusti per affrontare la prossima stagione ricca di impegni. Ogni reparto dovrà essere rinforzato a dovere. Una delle ultime idee è quella di Adam Marusic.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Inter, idea Marusic

Marusic è l’osservato speciale da diversi mesi, le prestazioni che ha regalato con la maglio biancoceleste hanno fatto sì che venisse visto da tutti, in Serie A ed in Europa. Marusic, classe 1992, è un ottimo terzino destro. Inzaghi l’ha iniziato anche a schierare nei tre centrali dietro riuscendo così a dare il suo contributo non solo a tutta fascia. In questa stagione ha collezionato ben 43 presenze complessivamente con due gol e cinque assist vincenti, risultati importanti per il montenegrino.

Il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il montenegrino biancoceleste è molto osservato anche da altre società, in Italia piace sia alla Juventus che al Milan. All’Inter piace anche perché potrebbe pensare a lui come sostituto funzionale per Hakimi. La dirigenza nerazzurra continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato con idee sempre più suggestive. Oramai manca poco, lo scudetto è stato insaccato, si attende con trepidazione il prossimo campionato, dove si cercherà di essere più forti e competitivi in tutte le competizioni.