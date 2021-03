Calciomercato Inter, il Barca cerca Lautato Martinez

Calciomercato Inter, attenti al Barça

L‘Inter potrebbe avere qualche problema con Lautaro Martinez. Sul giocatore argentino si rifà vivo il Barcellona. La scorsa estate il giocatore ha ricevuto un lungo corteggiamento da parte dei Blaugrana. Il club catalano, a quanto pare, non ha intenzione di mollare e riprova a strappare l’attaccante all’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Inter, il Barcellona ci prova con Lautaro

Non è stato un corteggiamento breve quello del Barcellona, che a quanto pare non ha mai avuto intenzione di smettere. Il club nerazzurro si è sempre opposto, ma secondo quanto riportato dalla radio spagnola RAC1, Lautaro è la prima alternativa in caso di mancato arrivo di Haaland. Il tecnico degli Azulgrana ha intenzione di rinforzare al meglio il reparto offensivo e ha chiesto questi giocatori.

L’attaccante del Dortmund è il sogno di tutti, soprattutto del Barcellona che ha voglia di riprendersi il primato in Europa. Ma non è facile, sia per il prezzo del cartellino che per la concorrenza, quindi rimane il nome di Lautaro Martinez in prima linea come alternativa. Il Barcellona si affida soprattutto alla questione societaria dell’Inter che, con i problemi economici possano costringere il club nerazzurro a privarsi di uno dei suoi gioielli.