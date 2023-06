Calciomercato Inter, il campione nel mirino: Marotta l’ha bloccato

Marotta ha capito che è il momento di agire e comincia a muoversi per costruire la rosa per la prossima stagione. Oltre all’affare Frattesi, il ds nerazzurro, dovrà dare a mister Inzaghi un nuovo terzino destro, vista anche la partenza di Dumfries. Sul taccuino dell’abile Marotta c’è una folta lista di giocatori, ma il ds ha intenzione di affidarsi all’esperienza ed il profilo migliore arriva dalla Premier, precisamente dai Blues. Il filo diretto con il club inglese continua e questa volta l’interessamento è per il giocatore spagnolo nato a Pamplona.

Calciomercato Inter, Azpilicueta nel mirino

Per infoltire il reparto difensivo, Marotta sta pensando di consegnare ad Inzaghi, uno dei terzini con più esperienza nel calcio europeo. Pare che il ds abbia già avuto dei contatti con il giocatore, a cui piacerebbe provare una nuova esperienza, specialmente in Italia.