Calciomercato Inter, il centrocampista pronto a lasciare Milano: può restare in serie A

Dopo la grande stagione fatta con la Reggina in Serie B, per Giovanni Fabbian è arrivata l’ora di una nuova cessione in prestito. Prima di lasciare Milano però, secondo quanto riportato da Sky Sport, il giovane centrocampista rinnoverà il suo contratto per altri 5 anni.

Calciomercato Inter, via Fabbian: ecco perchè

Tanti i club su di lui, da Lecce, Bologna, Frosinone fino ad arrivare a Torino e Genoa, che sarebbe un step superiore dopo il percorso fatto con la Reggina di Filippo Inzaghi, fratello del tecnico dell’Inter.