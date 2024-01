Calciomercato Inter, il punto su Taremi: prevista per giugno la fumata bianca

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo staff di Taremi ha incontrato i dirigenti nerazzurri lo scorso fine settimana e l’attaccante 31enne ha confermato che la sua priorità è l’Inter, accantonando le offerte provenienti da Turchia e Arabia.

Calciomercato Inter, Taremi sempre più vicino

Taremi era già stato accostato all‘Inter la scorsa estate prima che il Milan si muovesse per lui, e ad un certo punto sembrava che l’affare fosse vicino alla conclusione. Saltati i rossoneri, l’interesse dei dirigenti dell‘Inter si è concentrato sulla possibilità di prenderlo a zero. L’attaccante, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà con il Porto e andrà ad occupare il posto lasciato libero da Sanchez, il quale lascerà i nerazzurri a fine stagione. L’internazionale iraniano ha un accordo triennale del valore di 3 milioni di euro.