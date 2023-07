L’agente di Lautaro svela: “Aspettiamo una chiamata dall’Inter. E sul mercato..”

Intervistato da Fcinter1908.it, Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato dell’attaccante argentino, che ha da tempo giurato fedeltà al club nerazzurro e che ha aperto al rinnovo visto che il procuratore dell’argentino aspetta solamente una chiamata da Marotta e Ausilio. “Lautaro ha fatto molti gol con l’Inter, ha vinto uno Scudetto, ha vinto un Mondiale. Ha fatto grandi cose con il club e con la Nazionale, non sono cose che passano inosservate tra le grandi d’Europa e in altri mercati”.

Queste le parole del noto procuratore:

“C’erano offerte ma Lauti non ha voluto ascoltare, non è uno che mette pressione al suo club presentando offerte. Lautaro è felice all’Inter, è felice a Milano, sta per diventare padre per la seconda volta e i suoi due figli nasceranno a Milano, la città dove sta crescendo lui come calciatore e la sua famiglia. L’Inter gli ha dato un grande riconoscimento, facendolo capitano. E lui è molto felice di questo”.

Vede il suo futuro a Milano. “L’Inter sta continuando a sviluppare il suo progetto e sicuramente Lautaro merita un posto di rilievo”.