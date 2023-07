Inter, l’agente di Lautaro: “Il rinnovo? Per ora il club non mi ha chiamato”

L’agente del nuovo capitano dell’Inter, Alejandro Camano, è intervenuto ai microfoni di FcInter1908, parlando del suo assistito e del suo possibile futuro.

Inter, le parole di Alejandro Camano

“Si leggono molte cose, è un’estate molto movimentata. Lautaro ha fatto molti gol con l’Inter, ha vinto uno Scudetto, ha vinto un Mondiale. Ha fatto grandi cose con il club e con la Nazionale, non sono cose che passano inosservate tra le grandi d’Europa e in altri mercati. C’erano offerte ma Lauti non ha voluto ascoltare, non è uno che mette pressione al suo club presentando offerte”.

“Lautaro è felice all’Inter, è felice a Milano, sta per diventare padre per la seconda volta e i suoi due figli nasceranno a Milano, la città dove sta crescendo lui come calciatore e la sua famiglia. L’Inter gli ha dato un grande riconoscimento, facendolo capitano. E lui è molto felice di questo. L’Inter sta continuando a sviluppare il suo progetto e sicuramente Lautaro merita un posto di rilievo”.

“Il rinnovo? Il rapporto con l’Inter è ottimo, dobbiamo lavorare insieme per dare a Lauti il riconoscimento che merita come top mondiale. Per ora il club non mi ha chiamato ma credo che lo farà perché tutti vogliamo il massimo per un top come Lautaro. L’Inter sta compiendo uno sforzo importante per rinnovare la rosa e farà uno sforzo anche per valorizzare un top mondiale come Lautaro. Ci chiameranno di sicuro”.