Calciomercato Inter, l’attaccante torna a Milano | Le ultime

Calciomercato Inter, si pensa al ritorno di Alexis Sanchez

Continua la caccia all’attaccante in casa nerazzurra. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, sarebbe spuntata una nuova clamorosa ipotesi: l’Inter starebbe pensando ad un ritorno di Alexis Sanchez. Andato via nella passata stagione per accasarsi all’Olympique Marsiglia– con 18 reti all’attivo in Ligue1 -, il cileno è ora svincolato.

Sanchez, c’è l’ok di Simone Inzaghi

Il tecnico, Simone Inzaghi, avrebbe dato il proprio assenso per l’operazione. Con le altre opzioni sempre più fredde – Morata opzione costosa, mentre per Belagoun è alta la richiesta dei Gunners – l’ipotesi rientro di Alexis Sanchez potrebbe essere una soluzione concreta per la risoluzione del problema attaccante. Il cileno rappresenta una scelta low cost, sostenibile per le casse nerazzurre.