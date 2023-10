In casa Inter si cerca di blindare i top player, per evitare casi alla Škriniar. Uno di questi è senza dubbio l’attaccante e capitano Lautaro Martinez. L’argentino ha un contratto in scadenza nel 2026, ma Marotta ha già iniziato i colloqui per poter prolungare l’accordo per altri due anni quindi fino al 2028.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez viaggia verso la firma

“La Gazzetta dello Sport” spiega che c’è la volontà da entrambe le parti di proseguire insieme. Non solo perché i neroazzurri vogliono riconoscere al proprio capitano anche un adeguamento contrattuale. Infatti, “El Toro” ora guadagna 6 milioni netti e la società vuole spingersi oltre. Dunque Lautaro potrebbe presto diventare uno dei giocatori più pagati del nostro campionato.