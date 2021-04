Calciomercato Inter, addio ad Handanovic

L’addio ad Handanovic è sempre più vicino. Non sarà semplice separarsi dallo storico giocatore. Il portiere, però, non potrà restare tra i pali dell’Inter ancora per molto tempo. I nerazzurri cercano una soluzione per rimpiazzare al meglio l’estremo difensore già in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, l’idea di Marotta per la porta

Anche se il rendimento del portiere sloveno è di alto livello, l’Inter pensa già da tempo al post Handanovic. Lo sloveno potrebbe cedere la maglia da titolare già al termine di questa stagione, nonostante stia offrendo ancora prestazioni di alto livello e importanza tra i pali. Ciò che rende difficile la sua permanenza è l’età, la carta d’identità parla chiaro ed è indubbio che la dirigenza nerazzurra si stia anche guardando intorno per non restare impreparata al momento dell’addio. Le alternative in Italia sono poche. Si pensa da tempo a Juan Musso, portiere argentino dell’Udinese; ma anche ad Alessio Cragno del Cagliari. Altra soluzione è Meret del Napoli. Tutti e tre portieri che stanno dimostrando grandi doti in questa stagione. Poi ci sono altre idee da parte della dirigenza nerazzurra, tutti nomi di club esteri, che sono più difficili da raggiungere.