Calciomercato Inter, colpo a zero per l’attacco: l’agente in sede

Calciomercato Inter – Nelle scorse ore in viale della Liberazione, è stato avvistato Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. La Gazzetta dello Sport parla di un possibile interesse dei nerazzurri per il capitano del Napoli, ancora lontano dalla firma sul rinnovo con gli azzurri. De Laurentiis è arrivato a proporre al calciatore un quinquennale da 4,6 milioni a stagione, senza però ricevere in cambio una risposta positiva.

Insigne già in passato era finito sul taccuino di Marotta e Ausilio e in estate a Milano, sponda nerazzurra, potrebbe approdare a parametro zero. Un colpo super quello del duo dirigenziale meneghino