Calciomercato Inter, Marotta ha le idee chiare | I dettagli

In attesa di colmare le lacune di gennaio visto che Inzaghi ha chiesto un nuovo esterno per la fascia e un vice Dzeko, Marotta lavora per giugno visto che la dirigenza nerazzurra vuole piccoli innesti per giugno ma di livello. Prima però bisognerà (ri)portare a casa lo Scudetto e magari superare la sfida difficilissima sfida di Champions contro il Liverpool.

Marotta, prima di un grande colpo per l’attacco deve però effettuare una cessione, che potrebbe arrivare da Lautaro Martinez oppure da uno tra Skriniar e De Vrij, soldi che servirebbero ad una doppia operazione di mercato con il Sassuolo. L’ad dell’Inter vorrebbe portare a Milano Scamacca e Frattesi, che piacciono a mezza serie A e che sarebbero due pedine fondamentali per Inzaghi. Il Sassuolo dal canto suo vorrebbe monetizzare il più possibile anche se il club nerazzurro ha due carte importanti da giocare: Stefano Sensi e Pinamonti, che piacciono molto a Carnevali.