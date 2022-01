Mercato Inter, De Vrij può partire: Marotta ha pronto il sostituto

Dopo aver chiuso l’affare Onana, che arriverà a giugno e che oggi ha siglato la firma sul contratto, ora la dirigenza dell’Inter è al lavoro per sistemare la difesa con Marotta che sta pensando al mercato di oggi visto che mancano 2 rinforzi, ma soprattutto al prossimo anno.

Vista una possibile partenza di uno tra Skriniar e De Vrij e con le probabili partenze di Ranocchia e Kolarov l’Inter sta già pensando a due calciatori da mettere in rosa per il reparto difensivo. L’obiettivo numero uno di Marotta è sempre Matthias Ginter, difensore del Borussia Mönchengladbach che si svincolerà il prossimo 30 giugno. Ma non è finita qui perché l’Inter starebbe puntando su Gleison Bremer, centrale del Torino che piace però anche a Milan e Roma e con la dirigenza nerazzurra che vorrebbe anticipare le due concorrenti.