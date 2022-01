Mercato Inter, nuova pista per la fascia| L’idea di Marotta

L’alternativa a Digne e Kostic

Lucas Digne e Filip Kostic sono i due nomi preferiti dall’Inter per quanto riguarda la fascia sinistra, ruolo nel quale Beppe Marotta vuole regalare un rinforzo a Simone Inzaghi già nel mercato invernale. Il futuro di Ivan Perisic, al momento il titolare dell’out mancino, è ancora incerto con un rinnovo di contratto che stenta ad arrivare.

Ecco perché il dirigente dell’Inter non vuole farsi trovare impreparato. Oltre ai due nomi citati all’inizio, ne è spuntato un altro, secondo il Corriere dello Sport. Il prescelto è Ramy Bensebaini, in forza al Borussia Mönchengladbach. L’algerino, classe ’95, è ormai da diverse stagioni uno dei laterali più talentuosi e affidabili dell’intera Bundesliga. L’operazione potrebbe decollare già a gennaio se i nerazzurri dovessero riuscire a liberarsi di alcuni esuberi come Aleksandar Kolarov, ormai da tempo fuori dal progetto tecnico e sul piede di partenza.