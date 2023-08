Calciomercato Inter, Marotta presenta l’offerta: accordo vicino per l’esterno

L’Inter continua il suo cammino sul mercato dopo la bella vittoria contro il Monza, alla prima di campionato. Marotta e co. sono alla ricerca degli ultimi colpi da piazzare per completare la rosa e ciò che manca ad Inzaghi è l’esterno di fascia, vista l’uscita di Gosens.

Calciomercato Inter, ecco l’offerta per Pavard

Per l’Inter contatti continui con il Bayern Monaco per chiudere in queste ore l’acquisto di Benjamin Pavard. Possibile chiusura già nella giornata di domani. L’offerta attuale è di 28 milioni di euro più 3 di bonus, resta molta fiducia sul buon esito della trattativa. Finalmente Inzaghi potrebbe avere l’esterno di gamba tanto richiesto.