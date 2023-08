Calciomercato Inter, sirene arabe per il centrocampista | Le ultime

Calciomercato Inter, Al-Alhi su Chalanoglu

Anche Hakan Calhanoglu nel mirino degli arabi. Infatti, secondo quanto riporta l’Equipe, l’Al-Alhi starebbe pensando seriamente di provare a prendere il centrocampista turco, qualora dovesse saltare la trattative con il Paris Saint-Germain per Verratti. Tuttavia, la posizione dell’Inter è chiara: difficilmente il classe 1994 si allontanerà da Milano.

I nerazzurri non vogliono cedere il calciatore restando soltanto con Asslani come regista di centrocampo. Gli arabi proveranno a pressare presentando un’offerta al club e al calciatore che non dovrebbe scalfire la convinzione dell’Inter di proseguire con il turco. Calhanoglu ha da poco rinnovato il proprio contratto ed è blindato.