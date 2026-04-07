Calciomercato Inter, mentre Bastoni non chiederà la cessione, il Barcellona spinge per averlo

Il calciomercato Inter si prospetta già interessante in vista dell’estate che sta arrivando. Alessandro Bastoni, che sta vivendo uno dei momenti più difficili della carriera, è nel mirino del Barcellona. I catalani cercano di approfittare del momento no del difensore, mentre quest’ultimo non ha intenzione di chiedere la cessione all’Inter.

Calciomercato Inter, il futuro di Bastoni ancora incerto

Il futuro di Alessandro Bastoni è al bivio. Se da una parte arriva la standing ovation di San Siro all’ultima sostituzione con Darmian contro la Roma, per un abbraccio che ha coinvolto anche Chivu, Kolarov e i panchinari nerazzurri, dall’altro c’è il “Mundo Deportivo”, alimenta le voci di un interesse reale da parte dei blaugrana. Il futuro di Alessandro Bastoni resta in ogni caso aperto a diverse possibilità.

L’Inter non ha intenzione di cedere Bastoni, a meno che non sia lui a impuntarsi o che arrivi un’offerta irrinunciabile. Dopo gli eventi legati al giocatore, si vociferava di una sua richiesta di cessione che, ad oggi sembra svanita. In Viale della Liberazione la valutazione di Bastoni fatta dai catalani, 50 milioni, appare ridicola. Probabilmente con un’offerta concreta da 60 milioni più bonus facilmente raggiungibili o più verosimilmente una da 70 cash, si potrebbe vacillare, o anzi, sedersi attorno a un tavolo per capire come e se procedere. Ma a parte il lato sportivo la sensazione è pure che quello psicologico/emozionale di Bastoni possa essere determinante per stabilirne il proseguo della carriera. Se infatti continuasse a venir fischiato in ogni stadio lontano dal Meazza e che allo stesso tempo non superi in pieno l’etichetta di colpevole principale del fiasco azzurro per la mancata qualificazione al Mondiale, allora potrebbe essere lui a prender di petto la situazione per il suo bene