Henrikh Mkhitaryan è pronto a restare all’Inter. Arrivato in nerazzurro così come Edin Dzeko, il calciatore armeno si è ormai perfettamente negli schemi di Inzaghi risultando uno degli uomini chiavi del centrocampo nerazzurro visto che l’allenatore lo ha sempre stimato e voluto con sè nonostante gli elogi fatti in passato da Mourinho. Il centrocampista ha sempre manifestato la voglia di rimanere a Milano rifiutando le diverse offerte dall’Arabia e ora nei prossimi giorni potrebbe esserci l’ufficialità accentando il prolungamento offerto dal club di Zhang fino al 2025.

Calciomercato Inter, Mhkitaryan rifiuta tutto: vuole restare a Milano

“Da diversi mesi sono partiti i dialoghi per il rinnovo, si era parlato anche di una proposta dall’Arabia per il centrocampista, che però pare aver preso la sua decisione: Mkhitaryan vuole continuare a giocare per l’Inter e l’Inter vuole continuare con Mkhitaryan”.

E poi ancora: “Manca ancora la firma sul contratto per la definitiva fumata bianca, ma le parti stanno di fatto definendo l’accordo che prevede una base biennale, uno più uno, con l’Inter che potrebbe tutelarsi con una clausola d’uscita per il secondo anno. I discorsi sono in fase avanzata, la chiusura dovrebbe arrivare ben prima di Natale: l’Inter e Mkhitaryan sono vicini a un altro sì”. Questo è quanto svelato da Calciomercato.com.