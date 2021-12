Calciomercato Inter, salta l’allenamento: è lui il prescelto a centrocampo

L’uruguaiano non rinnoverà il contratto col Cagliari

La partita di domenica tra Inter e Cagliari potrebbe essere un ottimo biglietto da visita per Naithan Nandez, da diverso tempo obiettivo del club nerazzurro. Potrebbe essere, perché Nandez si è fermato nell’allenamento odierno, come riporta la Gazzetta dello Sport, e la sua presenza a San Siro è chiaramente in dubbio. Non è invece in dubbio l’interessamento verso di lui dei campioni d’Italia che potrebbero decidere di affondare anche nel mercato di gennaio.

L’uruguaiano potrebbe essere un profilo particolarmente adatto al gioco di Simone Inzaghi perché potrebbe disimpegnarsi in almeno due ruoli: sia come vice Barella, quindi come mezz’ala destra, sia come esterno a tutta fascia, sempre sulla destra (un ruolo che ha occasionalmente ricoperto a Cagliari).