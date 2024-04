Calciomercato Inter, occhi su un difensore del Real Madrid | Marotta e Ausilio tentano il colpo

Ormai giunti agli sgoccioli di una stagione storica per l’Inter, che punta di regalare ai suoi tifosi la seconda stella nel derby contro il Milan, Marotta e Ausilio stanno iniziando a sondare il terreno per la finestra estiva di mercato, per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. In tal senso hanno messo nel mirino un difensore del Real Madrid che sembrava essere vicino al club neroazzurro già lo scorso anno.

Calciomercato Inter, occhi puntati su Nacho Fernandez

Nonostante l’ottima stagione del reparto difensivo dell’Inter, che vanta di essere la squadra con meno gol subiti in Europa, Marotta vorrebbe ulteriormente impreziosire la difesa neroazzurra con Nacho Fernandez, che con ogni probabilità lascerà il Real Madrid in estate per intraprendere una nuova esperienza fuori dalla Spagna, come raccontato da Fabrizio Romano su X. Nonostante l’interesse, però, la pista sembra difficile a causa delle alte richieste salarali del centrale spagnolo. Staremo dunque a vedere le scelte che farà il club neroazzurro in estate, che dovrà inevitabilmente assicurare ad Inzaghi almeno 1/2 attaccanti a causa della partenza di Sanchez, che non rinnoverà il suo contratto.