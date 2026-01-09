Calciomercato Inter, offerta per Robinho Junior: dal Brasile la notizia dell’offerta al Sansos

Il calciomercato Inter si sposta in Brasile, proprio dal paese verderoro rimbalza una voce di mercato clamorosa. A quanto pare il club di Viale della Liberazione è sulle tracce di Robinho Junior, figlio 18enne dell’ex attaccante rossonero.

Calciomercato Inter, offerti 22 milioni al Santos

Secondo il portale UOL, il giovane talento, che indossa la maglia del Santos, avrebbe approfittato delle vacanze natalizie per una vacanza in Italia e visitare le strutture del club nerazzurro. Intanto la dirigenza della Beneamata, interessata a lui già da un anno, avrebbe provato un primo tentativo più concreto.

L’Inter, per accaparrarsi il giocatore già a gennaio, ha messo sul piatto dei brasiliani una cifra non da poco: 22 milioni di euro complessivi (18 di parte fissa più 4 di bonus). A quanto pare, per quanto alta, la proposta non è irrinunciabile. Il club brasiliano ha respinto l’offerta, rinviando ogni discorso alla prossima estate, quando sarà costretto a valutare la cessione del ragazzo che andrà in scadenza nel 2027.