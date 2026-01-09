Calciomercato Inter, operazione Muharemovic: ma attenzione, anche la Juve ha puntato il difensore

Il calciomercato Inter si concentra sulla ricerca di un difensore. Nelle scorse ore ci sono stati contatti tra l’Inter e l’entourage di Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo.

Calciomercato Inter, Muharemovic per giugno

Il difensore sarebbe un affare per giugno, col club emiliano che non vuole cedere a gennaio il difensore perché ha intenzione di farsi aiutare fino a fine stagione. Ma sul giocatore ci sono anche altri club, in primis c’è la Juventus, che tra l’altro vanta anche il 50% sulla futura rivendita e, dunque, potrebbe assicurarsi il bosniaco a un prezzo più basso.

Tarik Muharemović, classe 2003, di proprietà del Sassuolo ma con la Juventus che ne detiene il 50% sulla futura rivendita. Difficile che i neroverdi lo lascino partire già nel prossimo gennaio, ma l’Inter sta provando a capire se ci sono i margini per impostare una trattativa, ben sapendo che la Juventus potrebbe giocare un ruolo importante e che i bianconeri, interessati a Frattesi, potrebbero in qualche modo legare le due cose. L’Inter proverà ad intavolare la trattativa per il giocatore del Sassuolo, ma esiste anche l’alternativa: Oumar Solet, difensore dell’Udinese, di piede destro ma in grado di giocare al centro, a sinistra e anche a destra. Il classe 2000 piaceva già la scorsa estate.