L’Inter sta lavorando al rinnovo di alcuni giocatori e tra questi c’è anche Nicolò Barella. Pare proprio che la società nerazzurra voglia blindare il proprio centrocampista, nonché vicecapitano della squadra. Il giocatore sardo ha un vincolo contrattuale che lo lega all’Inter fino al 30 giugno 2026. Stando a ciò che è stato reso noto da La Gazzetta dello Sport, i lavori utili al rinnovo del giocatore sarebbero già in atto; infatti, è stato detto: “Rinnova pure Barella. Nel silenzio, lontano dai riflettori, qualche passo è stato già fatto. Tanto che non si sbaglia nel fissare anche una tempistica relativamente breve: la firma potrebbe arrivare nelle prime settimane del 2024, entro l’inizio della primavera”.

Le parole dell’agente di Barella | Cos’ha detto

In merito a Barella, al prolungamento contrattuale, al rapporto con la propria squadra e con il proprio allenatore e all’incontro con il rispettivo agente, avvenuto qualche giorno fa, da La Rosea è stato riportato ciò: “Nicolò corre, corre sempre. E il suo posto è lì, imprescindibile per Inzaghi nonostante a luglio l’Inter abbia deciso di investire 33 milioni di euro per prendere un giocatore nel suo stesso ruolo, leggi Frattesi. Barella è felice all’Inter, l’Inter è felice di Barella. Le sirene di mercato non sono mancate, la scorsa estate. E non mancheranno la prossima, c’è da giurarci su. Nicolò però in testa ha altro. Ha un bis, ripetere l’accoppiata del 2021, scudetto più Europeo. È tarato su questo. Nell’attesa, si possono pure rinnovare stima e contratto, non fa mica male. La società nerazzurra ha già visto nei giorni scorsi l’agente del centrocampista, Alessandro Beltrami. E a breve andrà in scena pure un secondo meeting. Non c’è urgenza, ma neppure la voglia di far passare troppo tempo”.