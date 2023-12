Eppur si muove. E questa la nota lieve dell’Inter in merito agli infortuni di Cuadrado e Sanchez che stanno inguaiando Inzaghi e che costringeranno Marotta e Ausilio ad intervenire sul mercato.

Calciomercato Inter, in arrivo un nuovo esterno

Priorità per ora al sostituto del colombiano visto che l’ex Juventus dovrà stare fermo 3 mesi. Tanti i nomi fatti da Gazzetta.it, da Tiago Djalò a Ciurria fino ad arrivare ad un clamoroso ritorno, quello di Antonio Candreva, ex calciatore nerazzurro. Non c’è solo lui però perchè in casa Salernitana piace anche Mazzocchi, esterno destro che piace molto alle big.