Calciomercato Inter, retroscena su Scamacca | Interviene Marotta

Nuovo retroscena nella trattativa che ha portato Gianluca Scamacca alla corte di Gasperini. L’ex Sassuolo, da quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, era già da mesi in trattativa con Percassi e Tony D’Amico. La volontà dell’attaccante azzurro era quella di avere spazio e visibilità per dimostrare il proprio valore e potersi così giocare un posto per la maglia della Nazionale in vista di Germania 2024, sempre nell’eventualità di una qualificazione azzurra. L’arrivo dell’Inter quindi è stato in primis tardivo e successivamente poco convincente agli occhi del centravanti romano: a Milano avrebbe dovuto sgomitare con Thuram per un posto da titolare mentre a Bergamo il reparto offensivo sarebbe stato meno affollato e competitivo.

Calciomercato Inter, le parole di Marotta sulla trattativa mancata

Marotta è tornato a parlarne con una dichiarazione di qualche giorno fa: “Per Scamacca inizialmente abbiamo avuto una sua disponibilità. Poi strada facendo le volontà sono cambiante, magari riteneva l’Atalanta più adatta per il suo percorso“. Parole che confermano l’andamento ormai più che nitido della trattativa. L’Atalanta aveva infatti pareggiato l’offerta dell’Inter, 25 milioni più 5 di bonus, chiudendo poi con uno sprint l’affare grazie proprio alla volontà del classe ’99.