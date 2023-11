In una lunga intervista concessa a Tuttosport, l’ad dell’Atalanta, Luca Percassi, ha elogiato il percorso della squadra in questo inizio di stagione. “Per quanto mostrato in queste prime partite, penso che siano giusti”, le sue parole in riferimento ai 19 punti ottenuti in queste prime dieci partite del campionato di A.

Atalanta, Percassi conferma Gasperini ed elogia la società

L’ad bergamasco ha poi espresso parole positive positive verso l’allenatore dei nerazzurri, Gianpiero Gasperini, affermando che già dallo scorso giugno era stata presa la decisione del rinnovo di contratto per almeno un’altra stagione. L’ex allenatore di Inter e Genoa siederà dunque sulla panchina atalantina almeno fino al 2025. Percassi ha poi ringraziato la società per come si è mossa sul mercato: “Devo dire grazie alla proprietà, ad Antonio Percassi e Steven Pagliuca, per la disponibilità sul mercato. I numeri parlano: investimenti senza precedenti che sono anche i più grandi della storia dell’Atalanta”.