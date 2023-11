Dopo la vittoria contro la Roma, l’Inter ora non vuole più accontentarsi visto che Marotta è sempre molto attivo sul mercato e dopo gli acquisti di Thuram e Pavard è pronto ad effettuare un tris di acquisti per Simone Inzaghi, che permetterebbero all’allenatore nerazzurro di primeggiare anche in Europa.

Calciomercato Inter, un acquisto per reparto

Questo il punto fatto dai nerazzurri: “L’Inter si sente in vantaggio sulla Juventus e sul Milan, che hanno sondato il terreno, ma c’è l’incognita del Barcellona che ha messo nel mirino il 2000 nato ad Amadora per la prossima stagione. Nonostante l’investimento fatto su Pavard, il club di viale della Liberazione non molla Tiago, considerandolo un investimento per il futuro in un reparto dove ci sono Acerbi (classe 1988), Darmian (1989) e De Vrij (1992)”.

Su Zielinski: “Il polacco è considerato il completamento perfetto per il reparto se non prolungherà il contratto con il Napoli, in scadenza il 30 giugno. Il giocatore è molto legato al club azzurro, ma nonostante la trattativa che dura da mesi, è sempre… sospeso. Apparentemente più vicino all’addio che alla permanenza. La Juventus ha già fatto sapere al suo entourage che è interessata e può sfruttare il rapporto che Giuntoli ha creato sotto il Vesuvio con Piotr. L’Inter, però, non si sente battuta o fuorigioco”.

E l’ultimo colpo potrebbe arrivare in attacco: “Anzi… Dai contatti avuti con la mezzala ex Empoli, ha capito che trasferirsi a Milano è una prospettiva che intriga il calciatore. Anche perché Zielinski è al corrente della stima che Inzaghi nutre per lui e gli piace come il tecnico di Piacenza valorizza i suoi centrocampisti. Attualmente guadagna 3,5 milioni netti e per l’Inter, dovendo pagare “solo” le commissioni, garantirgli la stessa cifra o anche di più, e poi aggiungere dei bonus, non sarebbe un problema insormontabile. Prima però bisogna che Zielinski decida di non rinnovare con il Napoli”.