Calciomercato Inter, Sanchez rifiuta tutto: cessione rimandata dopo la Supercoppa?

In attesa di conoscere quello che sarà il futuro in Supercoppa, Marotta e Ausilio continuano a lavorare al mercato visto che ad oggi la competizione in Arabia rappresenta un bivio considerato che c’è un calciatore che dopo la Supercoppa potrebbe lasciare l’Inter. Si tratta di Alexis Sanchez, attaccante che potrebbe lasciare la squadra di Milano. “Era quello che mancava nell’organico nerazzurro e nelle tre annate vissute a Milano, seppur condizionate da diversi problemi fisici, era riuscito a dare il suo contributo con 20 reti, alcune delle quali in partite importanti, come quella decisiva per vincere la Supercoppa italiana 2021 contro la Juventus”.

Calciomercato Inter, Sanchez verso l’addio: le ultime

Questi i dati dell’ex attaccante di Barca e Arsenal: “14 presenze per 473 minuti complessivi (315 in Champions, 158 in Serie A). Quattro le gare da titolare in Europa, con 2 gol contro Salisburgo e Benfica, una sola in campionato, a Salerno, quando l’Inter poi vinse 4-0 con un poker di Lautaro Martinez subentrato proprio al suo posto”.

E poi ancora: “L’Inter preferirebbe rimanere così, anche perché non sarebbe semplice trovare una quarta punta in una settimana, tant’è che la soluzione più immediata sarebbe quella di parlare col Monza e trovare un accordo per riportare Valentin Carboni, ora in prestito in Brianza, con sei mesi d’anticipo ad Appiano”. Chiude così il quotidiano di Torino.