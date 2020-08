Calciomercato Inter, scambio in vista col Torino

Calciomercato, Inter e Torino pensano ad uno scambio

L’Inter pensa al mercato, non solo quello in entrata. Si apre la pista Torino per Vecino, il centrocampista nerazzurro piace al Toro pronto a metter sul piatto il cartellino di Izzo. Come riporta Tuttosport: “I nerazzurri, però, hanno fatto sapere che al momento non intendono avviare trattative per il prestito con diritto di riscatto – si legge -. Semmai il giocatore sarà ceduto a titolo definitivo oppure con obbligo di riscatto. Marotta lo valuta 20-25 milioni, guarda caso la stessa cifra che il Toro ha chiesto all’Inter per Armando Izzo. Ricordiamo che davanti ad una richiesta del genere i nerazzurri si erano defilati, anche se il giocatore sarebbe adeguato per la difesa a tre di Antonio Conte. Pare proprio che da Milano abbiano lanciato un segnale a Cairo. Del tipo: “Inserite Izzo nella trattatativa Vecino e cominciamo a parlarne”. Un’operazione importante che nelle prossime ore potrebbe decollare, sempre che Cairo non preferisca incassare per Izzo (ci sono anche Roma e Napoli) per poi puntare su un regista dalla qualità più modesta”.