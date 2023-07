Calciomercato Inter, scelto il sostituto di Onana | Frenata nella trattativa

L‘Inter ha ormai messo in conto di dover perdere Andre Onana in questa sessione di mercato: il portiere camerunense è ad un passo dal Manchester United, e nel frattempo Marotta e Ausilio hanno individuato in Yann Sommer il sostituto dell’ex Ajax.

Calciomercato Inter, il Bayern Monaco frena nella trattativa Sommer-Inter

Come riportato da Sky Sport Deutschland, il Bayern è già stato informato dell’intenzione nerazzurra di accelerare su Sommer non appena sarà ceduto André Onana. Lo svizzero vorrebbe sbarcare in Serie e vestire la maglia dell’Inter per tornare ad essere un sicuro titolare, ma il Bayern Monaco non ha ancora deciso del suo futuro: il rientro ritardato di Neuer potrebbe rendere tutto più difficile.