In estate il calciomercato Inter potrebbe aprire ad uno scenario inaspettato: portare via dalla Juventus Weston McKennie. Operazione non semplice, ma l’obiettivo dei nerazzurri sembra fissato.

Calciomercato Inter, McKennie nel mirino

Inter-McKennie, potrebbe essere un clamoroso scenario di mercato. Il centrocampista statunitense verso i nerazzurri potrebbe causare non poco sdegno da parte dei tifosi bianconeri. Ma d’altronde, ricordiamo, che l’attuale giocatore della Juventus è in scadenza di contratto al 30 giugno 2026 e al momento il rinnovo coi bianconeri è tutt’altro che vicino. Quindi l’addio potrebbe essere imminente. L’Inter ci sta pensando seriamente.

Dopo la scadenza del contratto, McKennie sarà libero di firmare a zero con altre società. E in questo senso, Piero Ausilio che si è informato sulla sua sua situazione e sulle eventuali condizioni economiche per la sua firma a parametro zero. Una sorta di sondaggio e poco più, per il momento, con McKennie che è richiamato anche da diverse società di MSL ed Europee.