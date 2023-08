Calciomercato Inter, Sensi si gioca il rinnovo | Ecco come può convincere Inzaghi

“Tre mesi per meritarsi il rinnovo all’Inter”. E’ questo il messaggio lanciato da “La Repubblica” che svela come i nerazzurri potrebbe puntare sulla carriera 2.0 del centrocampista ex Monza.

Calciomercercato Inter, Sensi 2.0: ora vuole la titolarità

“Convincere Inzaghi prima della finestra di mercato di gennaio. E conquistarsi il rinnovo oltre giugno 2024. Ma resta l’enigma sulla condizione fisica”. E’ questo l’obiettivo di Sensi, che vuole prendersi e riconquistare(magari a cominciare da Cagliari) ancora una voglia la maglia dell’Inter, visto l’attaccamento al club. Da valutare però anche i troppi infortuni che hanno costretto più volte il calciatore a fermarsi.