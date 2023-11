In casa Inter continua a tenere banco la questione rinnovi e secondo quanto riporta Sky Sport, la dirigenza interista vorrebbe blindare l’ossatura della squadra di Simone Inzaghi. Al momento si lavora per il prolungamento di contratto di ben cinque giocatori, ritenuti dalla dirigenza interista una priorità assoluta per pensare al presente e futuro in casa nerazzurra.

Si chiude per Dimarco e Mkhitaryan. Per Dumfries…

Nel corso dei prossimi giorni, o meglio entro fine anno, verranno chiusi i discorsi per quanto riguarda i prolungamenti di contratto di Dimarco e Mkhitaryan. I due nerazzurri, dunque, adegueranno il proprio contratto e saranno presto ufficializzati. Per Dumfries invece, continuano a proseguire i dialoghi tra il club e il suo entourage: servirà ancora del tempo.

Si cerca di concretizzare per Lautaro e Barella

L’agente di Lautaro Martinez ha incontrato l’Inter pochi giorni fa per parlare del nuovo adeguamento di contratto del suo assistito. Su questa situazione non c’è ancora fretta, così come su quella di Nicolò Barella; la cosa certa è che se si dovessero concretizzare, saranno i rinnovi più importanti del 2024.