Calciomercato Inter, spunta Audero per la porta | Sarà lui il dodicesimo

Per l'Inter l'idea Audero della Sampdoria potrebbe rappresentare un'occasione

L’Inter continua ad effettuare le proprie ricerche in ambito calciomercato per poter rendere a mister Simone Inzaghi una rosa più competitiva che possa migliorare i numeri della passata stagione. Continua anche imperterritamente la ricerca dei portieri che erediteranno i posti lasciati incustoditi da André Onana, volato a Manchester sponda Reds, e Samir Handanovic rimasto senza squadra dopo il mancato rinnovo con i nerazzurri.

Calciomercato Inter, accelerata per il portiere

Considerate le difficoltà dell’Inter nell’ingaggiare Sommer, portiere svizzero di proprietà del Bayern Monaco, e Trubin giovane talento dello Shakhtar Donetsk la quale valutazione è di circa 18 milioni di euro, torna in auge il nome di Emil Audero. Il numero uno della Sampdoria piace a quasi tutti i club a caccia di un estremo difensore: è nella lista dei desideri di Juventus e Atalanta qualora dovessero arrivare cessioni, mentre la Fiorentina potrebbe anche optare per una soluzione low cost. In questo quadro l’Inter, già interessata da tempo, può cercare di anticipare la concorrenza. La valutazione blucerchiata varia fra i 5 e i 7 milioni di euro.