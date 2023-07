Calciomercato Inter, tanti esuberi per Inzaghi | Un centrocampista può restare in nerazzurro

Sono numerosi gli esuberi della rosa dell‘Inter che in un modo o nell’altro dovranno essere piazzati in altre squadre: il lavoro di Marotta non sarà semplice, considerando anche che per alcuni giocatori il dg nerazzurro non vorrebbe perderne il controllo tipo Fabbian e Filip Stankovic.

Calciomercato Inter, Sensi può restare nel centrocampo nerazzurro

Come riporta Tuttosport, il solo Stefano Sensi sembra avere una chance di permanenza come sesto centrocampista. Esposito dovrà dare l’anima e segnare molto per convincere il suo allenatore, mentre non ci sono possibilità per Valentino Lazaro, di rientro dall’anno di prestito al Torino.