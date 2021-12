Calciomercato, per i bookmakers è già dell’Inter: il colpo per gennaio

Secondo i bookmaker è questo il primo colpo di Ausilio e Marotta per gennaio.

Secondo i bookmaker è questo il primo colpo di Ausilio e Marotta per gennaio

L’Inter continua a lavorare al mercato. La dirigenza nerazzurra sta lavorando per pianificare le strategie di mercato in vista delle prossime sessioni di mercato. Viste le scadenze contrattuali e i giocatori sul mercato l’Inter ha bisogno di alcuni rinforzi per colmare i vuoti della rosa di Inzaghi.

Con Gagliardini e Vecino sul mercato e con Sensi sempre alle prese con guai fisici, l’Inter ha bisogno di un nuovo centrocampista che possa integrarsi con Barella, Brozovic e Calhanoglu.

LEGGI ANCHE:

Inter, battuta la concorrenza del Napoli per il giocatore

Secondo la Sisal è quasi fatta per il trasferimento di Morten Thorsby a Milano. Secondo l’azienda italiana di scommesse infatti il centrocampista della Sampdoria sarà un giocatore dell’Inter entro l’anno. Il passaggio del centrocampista si gioca infatti su molti bookmakers a 2,50 volte la posta cifra che sta a significare che Ausilio e Marotta potrebbero spuntarla a favore di Atalanta, Napoli e Lazio che che sono da molto tempo sul calciatore.