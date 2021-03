Le voci della scorsa settimana sono state confermate in queste ultime ore. Il Manchester City ha annunciato che Sergio Aguero non rinnoverà il proprio contratto. Il bomber argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e così tra qualche mese potrà firmare l’accordo con il club che più soddisferà le sue ambizioni. Per il 32enne si sono già mosse varie italiane tra cui Roma, Juventus e Inter.

Calciomercato Inter, ufficiale: il bomber si libera a parametro zero

Sergio Aguero è approdato al Manchester City nel 2011. Da allora il bomber a suon di gol ha contribuito a scrivere la storia del club, ma come ogni storia che si rispetti arriva una fine. E così i Citizens hanno già annunciato che nell’ultima gara casalinga della stagione contro l’Everton, Aguero riceverà la festa d’addio. Ma non è tutto. Verrà commissionata una statua in onore del Kun fuori dall’Etihad Stadium.

Dopo i festeggiamenti però Aguero dovrà decidere dove continuare a giocare. Al netto dell’elevato costo dell’ingaggio, il centravanti sarebbe il colpo ideale per proiettarsi concretamente in una dimensione europea con Roma, Juventus e Inter fortemente interessate al suo acquisto.