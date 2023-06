Calciomercato Inter, un difensore in lista: concorrenza del Tottenham

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Manchester City, l’Inter vuole ripartire per provare a tornare in futuro a giocarsi di nuovo la finale della massima competizione europea: per questa ragione si pensa già al calciomercato della prossima stagione.

Inter, occhi su Adarabioyo

Data le partenze di Milan Skriniar e di Danilo D’Ambrosio, entrambi a parametro zero, l’Inter starebbe cercando almeno due difensori centrali. Se sembra fatta per Azpilicueta, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Tosin Adarabioyo, centrale del Fulham. Come riporta il portale Insider, però, la squadra allenata da Simone Inzaghi non sarebbe la sola interessata al calciatore: su di lui, infatti, ci sarebbe il Tottenham. Marotta, dunque, dovrà anticipare la concorrenza degli Spurs.