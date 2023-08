Calciomercato Inter, un eroe del Triplete pronto a tornare a Milano | La situazione

Per il calciomercato dell’Inter vice campione d’Europa, continuano a non sbloccarsi le trattative che, secondo i piani della dirigenza nerazzurra, avrebbero dovuto vedere Folarin Balogun, attaccante statunitense di proprietà dell’Arsenal, sotto la guida del tecnico Simone Inzaghi già da parecchie settimane. E allora si valutano i possibili candidati al reparto offensivo.

Calciomercato Inter, ritorno in vista per Arnautovic?

Sono diversi gli attaccanti che l’Inter sta sondando per la stagione 2023/2024. Tra questi c’è anche Marko Arnautovic, già in passato in nerazzurro, attuale bomber del Bologna. Il nome dell’attaccante austriaco è stato fatto da intermediari, ma non scalda i dirigenti dell’Inter, che stanno lavorando su altre piste come Balogun, Taremi, Beto e Morata, ovvero i quattro profili su cui si sta ragionando per il momento.