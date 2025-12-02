In casa Inter c’è fermento per la ricerca del nuovo portiere. L’addio a Sommer è vicino, in scadenza a giugno 2026. Nelle ultime settimane i nomi accostasti ai nerazzurri sono tanti, ma sembra che l’Inter abbia individuato un nuovo giocatore e abbia preso i primi contatti.

Calciomercato Inter, contatti con l’agente di Vicario

Il dopo Sommer è già stato individuato in Guglielmo Vicario, al suo terzo campionato in Premier League, con la maglia del Tottenham. L’Inter ha pensato di puntare altrove per il portiere in virtù dei problemi con i suoi giocatori. Non solo Sommer in difficoltà in questa stagione, anche Martinez ha subito un grave problema e ha perso la serenità. Attualmente i nerazzurri hanno avuto l’idea di puntare forte su Vicario ha una sua indiscutibile logica. E’ uno dei migliori portieri italiani, è nel giro della Nazionale

L’Inter ha già preso contatti con l’agente del portiere del Tottenham, notizia riportata da Gazzetta dello Sport. Il portiere non è solo nel mirino dei nerazzurri, soltanto in Italia, è ampia la concorrenza. Per l’Inter non sarebbe un problema neanche l’ingaggio. Attualmente Vicario guadagna 2,5 milioni di sterline e ha un contratto con gli inglesi fino al 2028. L’unico ostacolo sarebbe la politica di Oaktree, che non ha intenzione di investire molti soldi per giocatori troppo adulti. Vicario ha 29 anni. Ma per un portiere potrebbe anche essere diverso il ragionamento della società.