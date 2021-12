Calciomercato, Julian Alvarez rimane in Argentina?| Le parole del vicepresidente

L’attaccante è seguito da Juventus, Inter, Milan e Fiorentina

Tutti pazzi per Julian Alvarez. Abbiamo già raccontato diverse volte degli interessamenti di molte squadre di serie A (ma non solo) nei confronti del giovane talento del River Plate che quest’anno si sta mettendo in mostra con Los Millonarios (17 gol e 7 assist in 20 partite nel campionato in corso).

Intervenuto ai microfoni di Radio Colonia, una radio argentina, il vicepresidente del River Plate, Ignacio Villaroel, ha spento gli entusiasmi di mercato delle italiane: “Mi piacerebbe che Julian Alvarez restasse e vivesse il club. L’idea è arrivare al rinnovo e che resti qua, anche se sappiamo che esistono club europei e forti interessi verso di lui”. L’obiettivo del club argentino è dunque quello di resistere alla avances che arrivano dall’Europa, o quantomeno ritardare la partenza dell’ultimo talento nato a Buenos Aires.