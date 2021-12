Calciomercato Milan, escluso dall’undici titolare: tentativo per il trequartista

La dirigenza rossonera lavora ad un grande colpo in vista di giugno.

Luis Alberto continua a non convincere Sarri. Il tecnico biancoceleste dopo i problemi con il centrocampista spagnolo poi superati, nella partita di ieri vinta contro la Sampdoria ha di nuovo escluso il fantasista biancoceleste.

Il calciatore, che insieme a Cataldi e Milinkovic Savic forma il 4-3-3 nel centrocampo biancoceleste, in uno schieramento molto diverso da quello di Simone Inzaghi, potrebbe spingere per la cessione. Il calciatore piace in Spagna ma su di lui c’è anche un club di serie A.

Milan, è Luis Alberto il colpo a centrocampo

Non è un mistero che a Maldini e Pioli piaccia molto il centrocampista ex Liverpool, che però Lotito e Tare valutano 30-35 milioni di euro, prezzo che rende complessa l’operazione.

Secondo i tabloid inglese il presidente della Lazio pur riconoscendo le qualità del calciatore non riterrebbe il calciatore incedibile e di fronte ad una offerta consistente il presidente non si opporrebbe. Il Milan dal canto suo ha da giocarsi la carta Romagnoli, tifoso biancoceleste fin da piccolo. Altrimenti c’è sempre l’alternativa Caldara da offrire più un sostanzioso conguaglio economico.