Il Tottenham batte il Manchester United (1-0) e vince l’Europa League

Il Tottenham batte 1-0 il Manchester United e si aggiudica la terza UEFA Europa League della sua storia, tornando a trionfare in questa competizione a distanza di 41 anni dall’ultima volta. Basta un gol di Brennan Johnson, sul finire del primo tempo, a risolvere una partita molto combattuta. Nella ripresa, lo United spinge a più non posso per agguantare il pareggio, tuttavia la squadra di Postecoglu resiste anche grazie agli interventi di Guglielmo Vicario. Sarà dunque la squadra di Londra a giocare la UEFA Champions League nella stagione 2025/2026: ennesima stagione disastrosa, invece, per i Red Devils.

Tottenham – Manchester United: gli Spurs chiudono il primo tempo in vantaggio

Spurs decisamente aggressivi nei primi dieci minuti di gara: la squadra di Postecoglu costringe Maguire all’errore, Brennan Johnson s’invola sulla fascia ma deve fare i conti con un buon intervento di Onana. Lo United non si scompone e risponde al 16′ con Diallo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’ivoriano salta l’uomo e conclude verso la porta, tuttavia la sua conclusione termina ben oltre il secondo palo. L’esterno del Manchester mette a ferro e fuoco la difesa avversaria, che fatica a contenere le sue sgasate: prima premia l’inserimento di Bruno Fernandes, il cui diagonale viene bloccato a terra da Vicario, poi il suo secondo tentativo viene respinto direttamente dalla difesa. Verso la fine del primo tempo, dopo una lunga fase di lotta, sono gli Spurs a passare in vantaggio: Brennan Johnson spinge in porta, nonostante il rimpallo di Shaw, il pallone crossato da Bissouma e porta in vantaggio la sua squadra. Bruno Fernandes prova a suonare la carica per i suoi, ma il suo tiro viene però respinto dalla difesa dei Lilywhites: il primo tempo, dunque, termina sul risultato di 1-0.

Tottenham – Manchester United: i Red Devils ci provano, ma l’Europa League va a Londra!

Nella ripresa la gara è spezzettata a causa dei numerosi falli di entrambe le squadre: la tensione è palpabile e i giocatori la sentono pienamente. Il Tottenham è in grandissima difficoltà e soffre visibilmente gli affondi dei Red Devils. La squadra di Amorim, infatti, ha diverse occasioni per il pareggio ma le spreca tutte in malo modo: prima la difesa degli Spurs respinge una conclusione di Hojlund, dopodiché Bruno Fernandes cicca clamorosamente la palla del pari a due passi dalla porta spalancata. Al 74′ ci prova anche Garnacho, appena entrato, ma Vicario gli nega la gioia del gol e smanaccia in corner. Il Tottenham torna a farsi vedere nell’area avversaria con il cross su calcio piazzato di Son, che pesca Danso sul secondo palo, ma il difensore non riesce a spingere il pallone verso lo specchio. Negli ultimi minuti di gara, lo United torna a mettere sotto assedio la difesa avversaria: ci prova anche Yoro, dalla distanza, ma il suo tiro termina sopra la traversa. In pieno recupero, Vicario compie un salvataggio clamoroso su colpo di testa di Shaw da ottima posizione. Dopo un calcio d’angolo in favore dei rossi, culminato con la rovesciata (uscita fuori) di Garnacho, l’arbitro fischia la fine e mette la fine alle ostilità: il Tottenham vince l’Europa League 2024/2025.

Tottenham – Manchester United, il tabellino

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van De Ven, Udogie (90′ Spence); Bissouma, Bentancur, Sarr (90′ Gray); Johnson (78′ Danso), Solanke, Richarlison (67′ Danso). All. Postecoglou

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui (85′ Dalot), Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu (90′ Mainoo); Diallo, Mount (71′ Garnacho); Hojlund (71′ Zirkzee). All. Amorim

Reti: 41′ Johnson

Ammoniti: 35′ Diallo (MU), 49′ van de Ven (T), 57′ Richarlison (T), 68′ Bissouma (T), 84′ Zirkzee (MU), 88′ Maguire (MU), 90+2′ Evans (MU, non dal campo)

Espulsi: nessuno.