La Juventus non vuole lasciarsi scappare i suoi leader più rappresentativi e vuole tenerseli stretti con un rinnovo che può arrivare entro fine stagione. È il caso di Adrien Rabiot che ha già preso la sua decisione per il futuro: rimanere alla Juve. L’obbiettivo è chiaro, il rinnovo del francese ora diventa un obbligo visto che il contratto scadrà a giugno 2024.

Rabiot ha scelto la Juve, ecco quando si potrà parlare di rinnovo

Come riporta Tuttosport, prima di Natale non si parlerà di rinnovo ma l’ex PSG aspetta solo di vedere se Madama giocherà la Champions la prossima stagione o no. I tifosi possono comunque stare tranquilli perché la priorità Rabiot la darà alla Juve e da gennaio in poi ogni momento può essere decisivo per il prolungamento del contratto.