La Juve sta valutando tanti profili giovani in giro per l’Europa da poter portare a Torino con ambizioni future. Sotto questo punto di vista l’area scouting bianconera sta lavorando duramente per cercare talenti in grado di fare la differenza in Serie A. L’ultimo nome finito sul taccuino di Giuntoli è Assan Ouèdraogo, centrocampista dello Schalke 04 che continua a far parlare di sé in Germania.

Non solo la Juve sul tedesco

Il classe 2006 è accostato a diversi top club europei e in vantaggio su tutti dovrebbe esserci il Bayern Monaco. La Juve spera di poter far breccia nella trattativa visti gli ottimi rapporti tra i due club dove in passato si è assistito al passaggio di Mckennie in quel di Torino.